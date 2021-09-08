Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 11 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|25,44
|24,44
|4,09
|İhlas Holding
|0,61
|0,59
|3,39
|Aksa
|19,03
|18,43
|3,26
|Erbosan
|127,30
|123,90
|2,74
|Türkiye Sigorta
|5,03
|4,90
|2,65
|Enka İnşaat
|10,45
|10,36
|0,87
|Doğuş Otomotiv
|28,72
|28,54
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,65
|0,61
|Gözde Girişim
|6,25
|6,23
|0,32
|Tofaş Oto Fabrikası
|44,24
|44,10
|0,32
|Turkcell
|15,94
|15,93
|0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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