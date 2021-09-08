Borsada değer kazanan hisseler
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Borsada değer kazanan hisseler

Borsada değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 11 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
RTA Laboratuvarları25,4424,444,09
İhlas Holding0,610,593,39
Aksa19,0318,433,26
Erbosan127,30123,902,74
Türkiye Sigorta5,034,902,65
Enka İnşaat10,4510,360,87
Doğuş Otomotiv28,7228,540,63
Zorlu Enerji1,661,650,61
Gözde Girişim6,256,230,32
Tofaş Oto Fabrikası44,2444,100,32
Turkcell15,9415,930,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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