Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Aksa19,0219,81-3,99Erbosan139,10144,50-3,74İhlas...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa19,0219,81-3,99
Erbosan139,10144,50-3,74
İhlas Holding0,570,59-3,39
Deva Holding23,8624,54-2,77
Otokar328,40335,00-1,97
RTA Laboratuvarları21,5421,88-1,55
Coca Cola İçecek86,0087,25-1,43
Bera Holding9,849,94-1,01
Doğuş Otomotiv26,9827,22-0,88
Logo Yazılım38,3638,68-0,83
Brisa21,7021,88-0,82
Albaraka Türk1,491,50-0,67
Tofaş Oto Fabrikası40,0840,34-0,64
Jantsa Jant Sanayi69,6070,00-0,57
Selçuk Ecza Deposu9,059,10-0,55
Ford Otosan169,90170,80-0,53
Türk Traktör171,20171,90-0,41
Kervan Gıda16,3616,41-0,30
Turkcell15,9515,99-0,25
Eczacıbaşı İlaç6,236,24-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Hamid Karzai Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Enner Valencia Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 19:04:05. #1.14#

title