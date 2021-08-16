Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yatırım Pazarlama396,80360,809,98Torunlar...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 396,80 360,80 9,98 Torunlar GMYO 3,91 3,63 7,71 Bera Holding 10,52 9,99 5,31 Net Holding 3,96 3,78 4,76 Koza Madencilik 14,12 13,50 4,59 Borusan Mannesmann 27,60 26,62 3,68 Alarko GMYO 21,16 20,52 3,12 Akbank 5,64 5,48 2,92 Gözde Girişim 5,71 5,55 2,88 Halkbank 4,75 4,63 2,59 Enka İnşaat 9,95 9,70 2,58 İpek Doğal Enerji 11,82 11,54 2,43 İş Bankası (C) 5,54 5,41 2,40 Kervan Gıda 16,56 16,18 2,35 Global Yatırım Holding 2,28 2,23 2,24 Odaş Elektrik 1,38 1,35 2,22 İş Finansal Kiralama 3,02 2,96 2,03 Yapı ve Kredi Bankası 2,54 2,49 2,01 Hedef Girişim 2,67 2,62 1,91 Oyak Çimento 6,99 6,86 1,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara