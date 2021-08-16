Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yatırım Pazarlama396,80360,809,98Torunlar...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yatırım Pazarlama396,80360,809,98
Torunlar GMYO3,913,637,71
Bera Holding10,529,995,31
Net Holding3,963,784,76
Koza Madencilik14,1213,504,59
Borusan Mannesmann27,6026,623,68
Alarko GMYO21,1620,523,12
Akbank5,645,482,92
Gözde Girişim5,715,552,88
Halkbank4,754,632,59
Enka İnşaat9,959,702,58
İpek Doğal Enerji11,8211,542,43
İş Bankası (C)5,545,412,40
Kervan Gıda16,5616,182,35
Global Yatırım Holding2,282,232,24
Odaş Elektrik1,381,352,22
İş Finansal Kiralama3,022,962,03
Yapı ve Kredi Bankası2,542,492,01
Hedef Girişim2,672,621,91
Oyak Çimento6,996,861,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Bülent Ersoy Berdan Mardini
Spor Mert Günok Mete Gazoz Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 19:16:13. #1.15#

title