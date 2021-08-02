Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.3,172,899,69
Hektaş8,598,056,71
Oyak Çimento6,716,444,19
Jantsa Jant Sanayi73,6571,053,66
MLP Sağlık23,3022,503,56
Aselsan16,0415,513,42
Hedef Girişim2,852,763,26
Otokar301,00291,503,26
Türkiye Sigorta4,824,673,21
Tofaş Oto. Fab.33,8232,783,17
Borusan Yat. Paz.306,10297,003,06
Deva Holding26,2025,502,75
Fenerbahçe Futbol37,2836,362,53
Afyon Çimento3,853,762,39
Galatasaray Sportif3,883,792,37
Doğuş Otomotiv26,1625,562,35
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,237,072,26
Alarko Holding9,649,432,23
Netaş Telekom.19,7819,352,22
Net Holding4,053,972,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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