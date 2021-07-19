Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding11,5011,014,45Şok Marketler...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|11,50
|11,01
|4,45
|Şok Marketler Ticaret
|11,65
|11,29
|3,19
|RTA Laboratuvarları
|20,68
|20,18
|2,48
|Vestel
|32,10
|31,48
|1,97
|Selçuk Ecza Deposu
|8,21
|8,08
|1,61
|Erbosan
|142,10
|140,00
|1,50
|Vestel Beyaz Eşya
|46,38
|45,80
|1,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,82
|6,74
|1,19
|Ege Endüstri
|1.294,00
|1.280,00
|1,09
|Karsan Otomotiv
|3,77
|3,73
|1,07
|Ülker Bisküvi
|20,02
|19,82
|1,01
|Torunlar GMYO
|3,31
|3,28
|0,91
|Kerevitaş Gıda
|4,42
|4,38
|0,91
|Logo Yazılım
|37,90
|37,58
|0,85
|İndeks Bilgisayar
|6,03
|5,98
|0,84
|Coca Cola İçecek
|81,15
|80,60
|0,68
|Alkim Kimya
|15,03
|14,94
|0,60
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,84
|0,54
|Otokar
|270,20
|269,10
|0,41
|Hektaş
|7,65
|7,62
|0,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
Haber Yorumları
500