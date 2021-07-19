Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding11,5011,014,45Şok Marketler...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding11,5011,014,45
Şok Marketler Ticaret11,6511,293,19
RTA Laboratuvarları20,6820,182,48
Vestel32,1031,481,97
Selçuk Ecza Deposu8,218,081,61
Erbosan142,10140,001,50
Vestel Beyaz Eşya46,3845,801,27
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,826,741,19
Ege Endüstri1.294,001.280,001,09
Karsan Otomotiv3,773,731,07
Ülker Bisküvi20,0219,821,01
Torunlar GMYO3,313,280,91
Kerevitaş Gıda4,424,380,91
Logo Yazılım37,9037,580,85
İndeks Bilgisayar6,035,980,84
Coca Cola İçecek81,1580,600,68
Alkim Kimya15,0314,940,60
Odaş Elektrik1,851,840,54
Otokar270,20269,100,41
Hektaş7,657,620,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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