Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding11,5011,014,45Şok Marketler...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 11,50 11,01 4,45 Şok Marketler Ticaret 11,65 11,29 3,19 RTA Laboratuvarları 20,68 20,18 2,48 Vestel 32,10 31,48 1,97 Selçuk Ecza Deposu 8,21 8,08 1,61 Erbosan 142,10 140,00 1,50 Vestel Beyaz Eşya 46,38 45,80 1,27 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,82 6,74 1,19 Ege Endüstri 1.294,00 1.280,00 1,09 Karsan Otomotiv 3,77 3,73 1,07 Ülker Bisküvi 20,02 19,82 1,01 Torunlar GMYO 3,31 3,28 0,91 Kerevitaş Gıda 4,42 4,38 0,91 Logo Yazılım 37,90 37,58 0,85 İndeks Bilgisayar 6,03 5,98 0,84 Coca Cola İçecek 81,15 80,60 0,68 Alkim Kimya 15,03 14,94 0,60 Odaş Elektrik 1,85 1,84 0,54 Otokar 270,20 269,10 0,41 Hektaş 7,65 7,62 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip