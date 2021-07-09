Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 133,80 121,70 9,94 Konya Çimento 968,00 925,50 4,59 Çimsa 22,76 21,94 3,74 Deva Holding 25,46 24,62 3,41 Ereğli Demir Çelik 18,05 17,56 2,79 Albaraka Türk 1,52 1,49 2,01 Kardemir (D) 7,22 7,08 1,98 Petkim 5,44 5,34 1,87 Karsan Otomotiv 3,84 3,77 1,86 Brisa 21,88 21,50 1,77 Bim Mağazalar 63,25 62,35 1,44 Tüpraş 96,60 95,25 1,42 Yapı ve Kredi Bankası 2,28 2,25 1,33 Global Yatırım Holding 3,15 3,11 1,29 Jantsa Jant Sanayi 75,10 74,15 1,28 Doğuş Otomotiv 26,66 26,36 1,14 Migros Ticaret 33,82 33,46 1,08 Türkiye Sigorta 4,79 4,74 1,05 Türk Traktör 170,50 168,90 0,95 Kervan Gıda 16,12 15,97 0,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi