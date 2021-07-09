Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|133,80
|121,70
|9,94
|Konya Çimento
|968,00
|925,50
|4,59
|Çimsa
|22,76
|21,94
|3,74
|Deva Holding
|25,46
|24,62
|3,41
|Ereğli Demir Çelik
|18,05
|17,56
|2,79
|Albaraka Türk
|1,52
|1,49
|2,01
|Kardemir (D)
|7,22
|7,08
|1,98
|Petkim
|5,44
|5,34
|1,87
|Karsan Otomotiv
|3,84
|3,77
|1,86
|Brisa
|21,88
|21,50
|1,77
|Bim Mağazalar
|63,25
|62,35
|1,44
|Tüpraş
|96,60
|95,25
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,28
|2,25
|1,33
|Global Yatırım Holding
|3,15
|3,11
|1,29
|Jantsa Jant Sanayi
|75,10
|74,15
|1,28
|Doğuş Otomotiv
|26,66
|26,36
|1,14
|Migros Ticaret
|33,82
|33,46
|1,08
|Türkiye Sigorta
|4,79
|4,74
|1,05
|Türk Traktör
|170,50
|168,90
|0,95
|Kervan Gıda
|16,12
|15,97
|0,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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