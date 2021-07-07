Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento957,00900,006,33Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 957,00 900,00 6,33 Fenerbahçe Futbol 38,80 36,56 6,13 Logo Yazılım 36,82 34,80 5,80 Kardemir (D) 7,15 6,92 3,32 Migros Ticaret 34,38 33,44 2,81 Yapı ve Kredi Bankası 2,28 2,22 2,70 TAV Havalimanları 25,70 25,04 2,64 Odaş Elektrik 2,02 1,97 2,54 Petkim 5,36 5,23 2,49 Torunlar GMYO 3,11 3,04 2,30 İş GMYO 1,92 1,88 2,13 Zorlu Enerji 1,94 1,90 2,11 Ford Otosan 173,60 170,10 2,06 Alarko Holding 9,46 9,28 1,94 İhlas Holding 0,59 0,58 1,72 Ege Endüstri 1.300,00 1.280,00 1,56 Çemtaş 13,38 13,18 1,52 Selçuk Ecza Deposu 8,56 8,44 1,42 Aksa 15,85 15,63 1,41 Arçelik 33,24 32,78 1,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara