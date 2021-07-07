Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento957,00900,006,33Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento957,00900,006,33
Fenerbahçe Futbol38,8036,566,13
Logo Yazılım36,8234,805,80
Kardemir (D)7,156,923,32
Migros Ticaret34,3833,442,81
Yapı ve Kredi Bankası2,282,222,70
TAV Havalimanları25,7025,042,64
Odaş Elektrik2,021,972,54
Petkim5,365,232,49
Torunlar GMYO3,113,042,30
İş GMYO1,921,882,13
Zorlu Enerji1,941,902,11
Ford Otosan173,60170,102,06
Alarko Holding9,469,281,94
İhlas Holding0,590,581,72
Ege Endüstri1.300,001.280,001,56
Çemtaş13,3813,181,52
Selçuk Ecza Deposu8,568,441,42
Aksa15,8515,631,41
Arçelik33,2432,781,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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