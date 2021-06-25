Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding12,6914,09-9,94Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 12,69 14,09 -9,94 Gübre Fabrik. 54,35 57,80 -5,97 Aksa 15,31 15,99 -4,25 Sasa Polyester 29,32 30,62 -4,25 Net Holding 4,35 4,53 -3,97 Esenboğa Elektrik 28,90 30,08 -3,92 Otokar 285,60 296,90 -3,81 Ege Gübre 179,10 185,40 -3,40 Emlak Konut GMYO 2,05 2,12 -3,30 T. Halk Bankası 5,08 5,24 -3,05 T.S.K.B. 1,31 1,35 -2,96 Bursa Çimento 3,62 3,73 -2,95 Netaş Telekom. 20,70 21,32 -2,91 Ford Otosan 167,30 172,10 -2,79 Çimsa 21,86 22,48 -2,76 TAV Havalimanları 26,20 26,94 -2,75 Verusa Holding 48,60 49,86 -2,53 Akiş GMYO 1,94 1,99 -2,51 Pegasus 77,25 79,20 -2,46 Ülker Bisküvi 21,42 21,96 -2,46 ??????? ??????? ??????? ????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi