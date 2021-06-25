Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding12,6914,09-9,94Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding12,6914,09-9,94
Gübre Fabrik.54,3557,80-5,97
Aksa15,3115,99-4,25
Sasa Polyester29,3230,62-4,25
Net Holding4,354,53-3,97
Esenboğa Elektrik28,9030,08-3,92
Otokar285,60296,90-3,81
Ege Gübre179,10185,40-3,40
Emlak Konut GMYO2,052,12-3,30
T. Halk Bankası5,085,24-3,05
T.S.K.B.1,311,35-2,96
Bursa Çimento3,623,73-2,95
Netaş Telekom.20,7021,32-2,91
Ford Otosan167,30172,10-2,79
Çimsa21,8622,48-2,76
TAV Havalimanları26,2026,94-2,75
Verusa Holding48,6049,86-2,53
Akiş GMYO1,941,99-2,51
Pegasus77,2579,20-2,46
Ülker Bisküvi21,4221,96-2,46
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????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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