Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding16,9318,81-9,99Kardemir...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding16,9318,81-9,99
Kardemir (D)6,797,17-5,30
Ege Gübre166,50175,30-5,02
Ereğli Demir Çelik17,7918,71-4,92
Halk GMYO2,592,71-4,43
GSD Holding1,962,05-4,39
Türkiye Sigorta4,945,16-4,26
İhlas Gayrimenkul1,161,21-4,13
Fenerbahçe Futbol36,9438,52-4,10
Doğuş Otomotiv22,3823,30-3,95
Tofaş Oto. Fab.28,9030,06-3,86
Verusa Holding48,0449,90-3,73
Çimsa22,9023,78-3,70
Parsan29,6230,72-3,58
Borusan Mannesmann23,0623,88-3,43
Kervan Gıda15,2515,77-3,30
Arçelik29,2030,18-3,25
Tat Gıda8,088,35-3,23
Karsan Otomotiv3,533,64-3,02
Hektaş7,868,10-2,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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