Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding16,9318,81-9,99Kardemir...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|16,93
|18,81
|-9,99
|Kardemir (D)
|6,79
|7,17
|-5,30
|Ege Gübre
|166,50
|175,30
|-5,02
|Ereğli Demir Çelik
|17,79
|18,71
|-4,92
|Halk GMYO
|2,59
|2,71
|-4,43
|GSD Holding
|1,96
|2,05
|-4,39
|Türkiye Sigorta
|4,94
|5,16
|-4,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|1,21
|-4,13
|Fenerbahçe Futbol
|36,94
|38,52
|-4,10
|Doğuş Otomotiv
|22,38
|23,30
|-3,95
|Tofaş Oto. Fab.
|28,90
|30,06
|-3,86
|Verusa Holding
|48,04
|49,90
|-3,73
|Çimsa
|22,90
|23,78
|-3,70
|Parsan
|29,62
|30,72
|-3,58
|Borusan Mannesmann
|23,06
|23,88
|-3,43
|Kervan Gıda
|15,25
|15,77
|-3,30
|Arçelik
|29,20
|30,18
|-3,25
|Tat Gıda
|8,08
|8,35
|-3,23
|Karsan Otomotiv
|3,53
|3,64
|-3,02
|Hektaş
|7,86
|8,10
|-2,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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