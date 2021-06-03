Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,141,076,54TAV...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul1,141,076,54
TAV Havalimanları25,2223,945,35
Nuh Çimento47,9845,665,08
İhlas Holding0,620,603,33
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,367,133,23
Şişe Cam8,037,812,82
Good-Year7,247,052,70
Türk Hava Yolları13,9913,652,49
Sabancı Holding9,349,122,41
Bagfaş23,5222,982,35
Halk GMYO3,052,982,35
Tüpraş103,00101,501,48
Türk Traktör183,80181,301,38
Net Holding5,255,181,35
Tofaş Oto Fabrikası30,1429,741,34
Halkbank4,684,631,08
Koç Holding18,9018,701,07
Ülker Bisküvi21,8621,680,83
Ege Endüstri1.247,001.237,800,74
Kartonsan57,5557,200,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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