Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,141,076,54TAV...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,07
|6,54
|TAV Havalimanları
|25,22
|23,94
|5,35
|Nuh Çimento
|47,98
|45,66
|5,08
|İhlas Holding
|0,62
|0,60
|3,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,36
|7,13
|3,23
|Şişe Cam
|8,03
|7,81
|2,82
|Good-Year
|7,24
|7,05
|2,70
|Türk Hava Yolları
|13,99
|13,65
|2,49
|Sabancı Holding
|9,34
|9,12
|2,41
|Bagfaş
|23,52
|22,98
|2,35
|Halk GMYO
|3,05
|2,98
|2,35
|Tüpraş
|103,00
|101,50
|1,48
|Türk Traktör
|183,80
|181,30
|1,38
|Net Holding
|5,25
|5,18
|1,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,14
|29,74
|1,34
|Halkbank
|4,68
|4,63
|1,08
|Koç Holding
|18,90
|18,70
|1,07
|Ülker Bisküvi
|21,86
|21,68
|0,83
|Ege Endüstri
|1.247,00
|1.237,80
|0,74
|Kartonsan
|57,55
|57,20
|0,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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