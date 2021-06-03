Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,141,076,54TAV...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,14 1,07 6,54 TAV Havalimanları 25,22 23,94 5,35 Nuh Çimento 47,98 45,66 5,08 İhlas Holding 0,62 0,60 3,33 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,36 7,13 3,23 Şişe Cam 8,03 7,81 2,82 Good-Year 7,24 7,05 2,70 Türk Hava Yolları 13,99 13,65 2,49 Sabancı Holding 9,34 9,12 2,41 Bagfaş 23,52 22,98 2,35 Halk GMYO 3,05 2,98 2,35 Tüpraş 103,00 101,50 1,48 Türk Traktör 183,80 181,30 1,38 Net Holding 5,25 5,18 1,35 Tofaş Oto Fabrikası 30,14 29,74 1,34 Halkbank 4,68 4,63 1,08 Koç Holding 18,90 18,70 1,07 Ülker Bisküvi 21,86 21,68 0,83 Ege Endüstri 1.247,00 1.237,80 0,74 Kartonsan 57,55 57,20 0,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi