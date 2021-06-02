Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding23,3824,74-5,50Mavi...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|23,38
|24,74
|-5,50
|Mavi Giyim
|49,90
|51,45
|-3,01
|Konya Çimento
|852,00
|874,10
|-2,53
|Jantsa Jant Sanayi
|85,55
|87,65
|-2,40
|MLP Sağlık
|22,60
|23,10
|-2,16
|Bagfaş
|22,98
|23,46
|-2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,87
|9,04
|-1,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,68
|23,10
|-1,82
|Kardemir (D)
|7,81
|7,95
|-1,76
|Bim Mağazalar
|62,95
|64,05
|-1,72
|Eczacıbaşı İlaç
|6,26
|6,36
|-1,57
|Ege Gübre
|197,10
|200,20
|-1,55
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,12
|16,37
|-1,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,13
|7,24
|-1,52
|Aksa
|16,09
|16,33
|-1,47
|Türkiye Sigorta
|5,25
|5,32
|-1,32
|Deva Holding
|25,50
|25,84
|-1,32
|Good-Year
|7,05
|7,14
|-1,26
|Yataş
|15,36
|15,55
|-1,22
|Tekfen Holding
|15,18
|15,36
|-1,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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