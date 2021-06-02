Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding23,3824,74-5,50Mavi...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding23,3824,74-5,50
Mavi Giyim49,9051,45-3,01
Konya Çimento852,00874,10-2,53
Jantsa Jant Sanayi85,5587,65-2,40
MLP Sağlık22,6023,10-2,16
Bagfaş22,9823,46-2,05
Selçuk Ecza Deposu8,879,04-1,88
Kordsa Teknik Tekstil22,6823,10-1,82
Kardemir (D)7,817,95-1,76
Bim Mağazalar62,9564,05-1,72
Eczacıbaşı İlaç6,266,36-1,57
Ege Gübre197,10200,20-1,55
İş Yatırım Menkul Değerler16,1216,37-1,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,137,24-1,52
Aksa16,0916,33-1,47
Türkiye Sigorta5,255,32-1,32
Deva Holding25,5025,84-1,32
Good-Year7,057,14-1,26
Yataş15,3615,55-1,22
Tekfen Holding15,1815,36-1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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