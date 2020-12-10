Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

10.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:18
Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu16,4217,98-8,68
Gözde Girişim6,917,12-2,95
Akçansa14,3414,71-2,52
MLP Sağlık18,8519,30-2,33
Doğan Holding3,053,12-2,24
İş Yatırım Menkul Değerler14,0414,32-1,96
İş GMYO2,092,13-1,88
Alarko Holding6,816,94-1,87
GSD Holding2,282,32-1,72
Akiş GMYO3,703,76-1,60
Emlak Konut GMYO2,022,05-1,46
Doğuş Otomotiv27,7828,18-1,42
Karel Elektronik19,9220,20-1,39
Sasa Polyester19,9620,24-1,38
DO-CO500,00507,00-1,38
Bursa Çimento8,808,92-1,35
Alarko GMYO19,7820,04-1,30
TAV Havalimanları20,3420,58-1,17
Türk Telekom7,827,91-1,14
Eczacıbaşı İlaç7,107,18-1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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