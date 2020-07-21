Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kerevitaş Gıda 5,48 5,85 -6,32

Global Yatırım Holding 4,50...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 5,48 5,85 -6,32 Global Yatırım Holding 4,50 4,78 -5,86 Alarko GMYO 18,12 19,12 -5,23 Enka İnşaat 6,40 6,75 -5,19 Torunlar GMYO 4,94 5,20 -5,00 Tümosan Motor ve Traktör 8,08 8,49 -4,83 Odaş Elektrik 2,75 2,86 -3,85 Ford Otosan 77,00 80,00 -3,75 Deva Holding 20,20 20,98 -3,72 Kartonsan 611,00 633,70 -3,58 Gübre Fabrikaları 29,72 30,76 -3,38 Tat Gıda 10,51 10,87 -3,31 Aksa 7,46 7,71 -3,24 Eczacıbaşı İlaç 6,38 6,59 -3,19 Otokar 168,50 174,00 -3,16 Sasa Polyester 13,69 14,13 -3,11 Özak GMYO 4,72 4,87 -3,08 Türk Traktör 95,90 98,80 -2,94 Trakya Cam 4,32 4,45 -2,92 Güneş Sigorta 5,27 5,42 -2,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA