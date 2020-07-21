Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 5,48 5,85 -6,32
Global Yatırım Holding 4,50...
21.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|5,48
|5,85
|-6,32
|Global Yatırım Holding
|4,50
|4,78
|-5,86
|Alarko GMYO
|18,12
|19,12
|-5,23
|Enka İnşaat
|6,40
|6,75
|-5,19
|Torunlar GMYO
|4,94
|5,20
|-5,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,08
|8,49
|-4,83
|Odaş Elektrik
|2,75
|2,86
|-3,85
|Ford Otosan
|77,00
|80,00
|-3,75
|Deva Holding
|20,20
|20,98
|-3,72
|Kartonsan
|611,00
|633,70
|-3,58
|Gübre Fabrikaları
|29,72
|30,76
|-3,38
|Tat Gıda
|10,51
|10,87
|-3,31
|Aksa
|7,46
|7,71
|-3,24
|Eczacıbaşı İlaç
|6,38
|6,59
|-3,19
|Otokar
|168,50
|174,00
|-3,16
|Sasa Polyester
|13,69
|14,13
|-3,11
|Özak GMYO
|4,72
|4,87
|-3,08
|Türk Traktör
|95,90
|98,80
|-2,94
|Trakya Cam
|4,32
|4,45
|-2,92
|Güneş Sigorta
|5,27
|5,42
|-2,77
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Kaynak: AA