Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,051,13-7,08Emlak Konut...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,13
|-7,08
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|2,05
|-5,37
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,22
|-4,92
|Konya Çimento
|792,10
|832,30
|-4,83
|TAV Havalimanları
|24,94
|26,20
|-4,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,88
|38,74
|-4,80
|Pegasus
|73,55
|77,25
|-4,79
|Odaş Elektrik
|1,81
|1,90
|-4,74
|İş GMYO
|1,91
|2,00
|-4,50
|Bursa Çimento
|3,46
|3,62
|-4,42
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|39,00
|-4,41
|Net Holding
|4,16
|4,35
|-4,37
|Parsan
|28,42
|29,70
|-4,31
|Deva Holding
|24,20
|25,28
|-4,27
|Torunlar GMYO
|2,99
|3,12
|-4,17
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,60
|14,18
|-4,09
|Gözde Girişim
|5,51
|5,74
|-4,01
|Kartonsan
|53,00
|55,20
|-3,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,55
|8,90
|-3,93
|Verusa Holding
|46,80
|48,60
|-3,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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