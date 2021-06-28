Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,051,13-7,08Emlak Konut...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,05 1,13 -7,08 Emlak Konut GMYO 1,94 2,05 -5,37 Çemaş Döküm 1,16 1,22 -4,92 Konya Çimento 792,10 832,30 -4,83 TAV Havalimanları 24,94 26,20 -4,81 Eczacıbaşı Yatırım 36,88 38,74 -4,80 Pegasus 73,55 77,25 -4,79 Odaş Elektrik 1,81 1,90 -4,74 İş GMYO 1,91 2,00 -4,50 Bursa Çimento 3,46 3,62 -4,42 Fenerbahçe Futbol 37,28 39,00 -4,41 Net Holding 4,16 4,35 -4,37 Parsan 28,42 29,70 -4,31 Deva Holding 24,20 25,28 -4,27 Torunlar GMYO 2,99 3,12 -4,17 İş Yatırım Menkul Değerler 13,60 14,18 -4,09 Gözde Girişim 5,51 5,74 -4,01 Kartonsan 53,00 55,20 -3,99 Selçuk Ecza Deposu 8,55 8,90 -3,93 Verusa Holding 46,80 48,60 -3,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi