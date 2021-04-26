Son dakika haber! Borsada değer kaybeden hisseler
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol30,3233,68-9,98Odaş Elektrik2,512,60-3,46Jantsa...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|30,32
|33,68
|-9,98
|Odaş Elektrik
|2,51
|2,60
|-3,46
|Jantsa Jant Sanayi
|704,00
|720,00
|-2,22
|Vestel
|29,92
|30,26
|-1,12
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|7,06
|-0,85
|Otokar
|320,40
|322,90
|-0,77
|Alarko Holding
|9,64
|9,71
|-0,72
|Coca Cola İçecek
|70,65
|70,90
|-0,35
|Tüpraş
|86,25
|86,50
|-0,29
|İş Bankası (C)
|4,85
|4,86
|-0,21
|Yataş
|15,88
|15,90
|-0,13
|Şok Marketler Ticaret
|12,28
|12,29
|-0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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