Son dakika haber! Borsada değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber! Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika haber! Borsada değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol30,3233,68-9,98Odaş Elektrik2,512,60-3,46Jantsa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol30,3233,68-9,98
Odaş Elektrik2,512,60-3,46
Jantsa Jant Sanayi704,00720,00-2,22
Vestel29,9230,26-1,12
İndeks Bilgisayar7,007,06-0,85
Otokar320,40322,90-0,77
Alarko Holding9,649,71-0,72
Coca Cola İçecek70,6570,90-0,35
Tüpraş86,2586,50-0,29
İş Bankası (C)4,854,86-0,21
Yataş15,8815,90-0,13
Şok Marketler Ticaret12,2812,29-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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