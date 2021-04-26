Son dakika haber! Borsada değer kaybeden hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol30,3233,68-9,98Odaş Elektrik2,512,60-3,46Jantsa...