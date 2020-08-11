Son dakika haber | Borsada değer kaybeden hisseler Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Koza Altın 82,25 84,75 -2,95

Deva Holding 21,70 22,30 -2,69 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 82,25 84,75 -2,95 Deva Holding 21,70 22,30 -2,69 Alkim Kimya 12,93 13,10 -1,30 Aygaz 12,15 12,29 -1,14 Bursa Çimento 5,87 5,93 -1,01 Tat Gıda 9,89 9,99 -1,00 Koza Madencilik 13,21 13,34 -0,97 Ege Endüstri 717,40 723,50 -0,84 Alarko GMYO 15,45 15,55 -0,64 İpek Doğal Enerji 12,00 12,07 -0,58 Enka İnşaat 6,41 6,42 -0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA