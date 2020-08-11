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Son dakika haber | Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Altın 82,25 84,75 -2,95
Deva Holding 21,70 22,30 -2,69 ...

Son dakika haber | Borsada değer kaybeden hisseler
11.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:48

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Altın 82,25 84,75 -2,95
Deva Holding 21,70 22,30 -2,69
Alkim Kimya 12,93 13,10 -1,30
Aygaz 12,15 12,29 -1,14
Bursa Çimento 5,87 5,93 -1,01
Tat Gıda 9,89 9,99 -1,00
Koza Madencilik 13,21 13,34 -0,97
Ege Endüstri 717,40 723,50 -0,84
Alarko GMYO 15,45 15,55 -0,64
İpek Doğal Enerji 12,00 12,07 -0,58
Enka İnşaat 6,41 6,42 -0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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