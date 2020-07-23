Son dakika haber... Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 470 milyar lira oldu.
23.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:36
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 470 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.530.369.758
|1,11
|Bim Mağazalar
|43.961.280.000
|9,40
|ASELSAN
|39.558.000.000
|2,74
|Enka İnşaat
|36.008.000.000
|0,90
|Turkcell
|35.838.000.000
|1,92
|Garanti Bankası
|33.684.000.000
|0,61
|Akbank
|30.316.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.365.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|28.595.000.000
|2,87
|Ford Otosan
|27.423.616.500
|6,83
|İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,41
|Tüpraş
|21.861.596.160
|2,06
|İskenderun Demir Çelik
|20.851.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.410.943.775
|0,58
|Sabancı Holding
|18.853.332.322
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.228.800.000
|0,39
|Halkbank
|14.718.968.531
|0,45
|Arçelik
|14.460.583.587
|1,47
|Şişe Cam
|14.242.500.000
|0,99
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Kaynak: AA