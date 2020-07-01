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Son dakika haber: Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 332 milyar lira oldu.

Son dakika haber: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
01.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:29

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 332 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.961.472.427 1,13
Bim Mağazalar 40.378.800.000 8,63
ASELSAN 37.414.800.000 2,59
Turkcell 35.706.000.000 1,91
Garanti Bankası 34.986.000.000 0,64
Enka İnşaat 34.440.000.000 0,86
Akbank 30.940.000.000 0,57
Ereğli Demir Çelik 29.750.000.000 0,89
Türk Telekom 27.860.000.000 2,80
Ford Otosan 25.054.974.000 6,24
İş Bankası (C) 24.569.836.200 0,42
Tüpraş 22.149.578.240 2,09
İskenderun Demir Çelik 21.286.000.000 1,18
Vakıflar Bankası 20.465.461.847 0,61
Yapı ve Kredi Bankası 20.272.923.082 0,48
Sabancı Holding 18.812.524.244 0,57
Türk Hava Yolları 16.932.600.000 0,41
Halkbank 15.510.576.923 0,47
Tofaş Oto Fabrikası 13.100.000.000 3,87
Arçelik 13.075.340.767 1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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