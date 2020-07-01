Son dakika haber: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 332 milyar lira oldu.
01.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:29
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 332 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.961.472.427
|1,13
|Bim Mağazalar
|40.378.800.000
|8,63
|ASELSAN
|37.414.800.000
|2,59
|Turkcell
|35.706.000.000
|1,91
|Garanti Bankası
|34.986.000.000
|0,64
|Enka İnşaat
|34.440.000.000
|0,86
|Akbank
|30.940.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|29.750.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|27.860.000.000
|2,80
|Ford Otosan
|25.054.974.000
|6,24
|İş Bankası (C)
|24.569.836.200
|0,42
|Tüpraş
|22.149.578.240
|2,09
|İskenderun Demir Çelik
|21.286.000.000
|1,18
|Vakıflar Bankası
|20.465.461.847
|0,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.272.923.082
|0,48
|Sabancı Holding
|18.812.524.244
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.932.600.000
|0,41
|Halkbank
|15.510.576.923
|0,47
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.100.000.000
|3,87
|Arçelik
|13.075.340.767
|1,33
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Kaynak: AA