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Son dakika haber: Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 328 milyar lira olarak hesaplandı.

Son dakika haber: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
22.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:58

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 328 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.276.779.953 1,11
Bim Mağazalar 41.684.280.000 8,91
ASELSAN 36.822.000.000 2,55
Enka İnşaat 36.344.000.000 0,91
Turkcell 36.080.000.000 1,93
Garanti Bankası 35.784.000.000 0,65
Akbank 32.084.000.000 0,60
Ereğli Demir Çelik 29.575.000.000 0,88
Türk Telekom 27.230.000.000 2,74
Ford Otosan 24.932.155.500 6,21
İş Bankası (C) 24.884.834.100 0,43
Tüpraş 22.537.728.000 2,12
Vakıflar Bankası 20.856.024.096 0,62
Yapı ve Kredi Bankası 20.610.805.133 0,49
İskenderun Demir Çelik 20.416.000.000 1,14
Sabancı Holding 18.894.140.401 0,58
Türk Hava Yolları 17.360.400.000 0,42
Halkbank 15.955.856.643 0,48
Koza Altın 12.444.000.000 2,02
Anadolu Efes 12.315.789.470 1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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