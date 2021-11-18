Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,28'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28'lik değer kazandı. Endeks 4,74 puan artışla 1.711,77 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. - İSTANBUL

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?