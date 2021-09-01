Son dakika haber! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kazanarak 1.476,82 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kazanarak 1.476,82 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,74 puan artışla 1.476,82 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 1,40 ile inşaat oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüme kaydetti. Böylece 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme oranına ulaşıldı.

Analistler, küresel pay piyasalarında makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve artan belirsizlikler sonrası yön arayışının sürdüğünü belirtti.

Büyüme verisinin yurt içi piyasalardaki pozitif seyri desteklediğini aktaran analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.490 puanın direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.440 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu