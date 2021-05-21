Son dakika haber | Borsa günün ilk yarısında yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber | Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haber | Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 1.458,45 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 1.458,45 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,63 puan artışla 1.458,45 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51 gerilerken, holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile inşaat oldu.

Analistler, Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirterek, banka hisselerinde ise dünkü yükselişin ardından sınırlı da olsa kar satışlarının etkili olduğunu bildirdi.

Öğleden sonra, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesi'nde tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Pınar Altuğ Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 13:36:59. #1.11#

title