Borsa ilk yarıda yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borsa ilk yarıda yükseldi

08.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:28
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,19'luk değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,19'luk değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,19'luk değer kazandı. Endeks 15,83 puan artışla 1.345,73 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 13,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi ise yüzde 1,76 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak
Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Öner Erkan Acun Ilıcalı Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Caner Erkin Samet Aybaba Ali Palabıyık Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa ilk yarıda yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:30:44. #1.15#
title