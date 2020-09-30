Son dakika haber... Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Son dakika haber... Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

30.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:10
Son dakika haber... Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 1.135,08 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 1.135,08 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,83 puan artışla 1.135,08 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,38 ile KOBİ Sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de büyüme, ADP özel sektör istihdamı, bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarıyla salgın sonrası normalleşme adımlarının devam ettiğini ifade eden analistler, birbiri ardına atılan adımların pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararlar ile Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintileri düşürülürken, kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranı da yüzde 1'den binde 2'ye indirildi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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