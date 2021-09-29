Son dakika haber | Borsa günü yükselişle tamamladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Borsa günü yükselişle tamamladı

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak günü 1.391,92 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak günü 1.391,92 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,58 ve holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,85 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler öncülüğünde artan enflasyonist baskılar nedeniyle dünya borsalarında dünkü sert düşüşün ardından bugün piyasalarda risk iştahında artışlar gözlemlendiğini ifade etti.

Yarın dünyanın önde gelen merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde de yurt içinde dış ticaret istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme, Çin'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

 Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi

Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Faik Öztrak Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Gülben Ergen Yiğit Marcus Aral Abdullah Öcalan
Spor Stefan Kuntz Muslera Salih Uçan Fatih Terim Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Borsa günü yükselişle tamamladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 18:35:54. #1.17#