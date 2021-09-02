Son dakika haber... Borsa günü yükselişle tamamladı
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Son dakika haber... Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haber... Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.479,12 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.479,12 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile inşaat oldu.

Analistler, dün ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından gözlerin ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporuna çevrildiğini belirterek, söz konusu verinin ABD'de para politikasını etkileyebilecek önemde olduğu için oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 70 baz puan artarak yüzde 16,79'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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