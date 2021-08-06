Son dakika haber! Borsa günü yükselişle tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haber! Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kazanarak günü 1.434,76 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kazanarak günü 1.434,76 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile orman, kağıt,basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü gelmesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günü yapması beklenilen Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Analistler, yurt dışında ise Çin, Almanya'da ve ABD'de açıklanacak enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Gülben Ergen Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Caner Erkin Rıza Kayaalp Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Borsa günü yükselişle tamamladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 18:27:06. #1.14#

title