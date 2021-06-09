Son dakika haber... Borsa günü yükselişle tamamladı
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Son dakika haber... Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haber... Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kazanarak günü 1.449,17 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kazanarak günü 1.449,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,70 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, dünya genelinde para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarındaki karışık seyrin devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde, dış ticaret endeksleri ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ECB'nin, yarınki toplantısında varlık alım programına ilişkin yapacağı yönlendirmeler ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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