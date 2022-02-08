Son dakika haber! Borsa günü yükselişle kapattı
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberi... Borsa, günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 9,56 puanlık artışla 2.007,14 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 28,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi