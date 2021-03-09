Son dakika haber... Borsa günü yükselişle kapattı
09.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:47
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 18,88 puanlık artışla 1.549,15 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 26,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi de yüzde 1,19 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı