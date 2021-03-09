Son dakika haber... Borsa günü yükselişle kapattı

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 18,88 puanlık artışla 1.549,15 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 26,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi de yüzde 1,19 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı