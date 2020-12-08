Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı
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Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı

08.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:00
Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa, günü yüzde 0,75'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,75'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,75'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 9,99 puanlık artışla 1.339,89 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi de yüzde 1,60 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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