Son dakika haber: Borsa günü yükselişle kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haber: Borsa günü yükselişle kapattı

10.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:43
Son dakika haber: Borsa günü yükselişle kapattı

Son dakika haberlerine göre Borsa, günü yüzde 0,93'lük yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,93'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,93'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 11,46 puanlık artışla 1.243,00 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,67, holding endeksi de 0,95 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı
Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Babel Ali Şansalan Nacer Chadli Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Borsa günü yükselişle kapattı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 18:43:33. #1.15#
title