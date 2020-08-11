Son dakika haber! Borsa günü yükselişle kapattı Son dakika ekonomi haberi: Borsa, günü yüzde 3,21'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 3,21'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,21'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 34,53 puanlık artışla 1.110,05 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 25 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 6,48, holding endeksi de 2,95 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA