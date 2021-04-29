Son dakika haber: Borsa güne yükselişle başladı
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Son dakika haber: Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haber: Borsa güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 1.390,92 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 1.390,92 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,01 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 1.390,92 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,90 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,16 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.385,91 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde ve tahvil alım programında değişikliğe gitmemesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvil alımlarının azaltılması ile faiz artırımlarına ilişkin zamanlama konusunda önceki iletişimini korumasının ardından dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirten analistler, veri gündeminde ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyümenin öne çıktığını söyledi.

Analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olabileceğine de işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.350 ve 1.300-1.310 bandının destek, 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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