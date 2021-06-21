Son dakika haber: Borrell, yeni İran Cumhurbaşkanının Viyana görüşmelerinin seyrini etkilemeyeceğine inanıyor

Son dakika haberler... Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin gidişatını değiştirmeyeceğine inandığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin gidişatını değiştirmeyeceğine inandığını söyledi.

Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere bilgi verdi.

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanının Viyana'da süren nükleer anlaşma görüşmelerinin seyrini değiştirme ihtimaline dair soruya, "Buna inanmam için hiçbir nedenim yok." yanıtını veren AB Yüksek Temsilcisi, söz konusu anlaşmanın İran halkının çıkarına olduğunu belirtti.

AB'den Belarus'a getirilen yeni yaptırımların etkili olup olmayacağıyla ilgili bir soru üzerine Borrell, "Rejimin davranışını etkileyecektir çünkü ekonomi üzerinde hasar bırakacak. Elbette ki sihir etkisi yapmayacak ama elimizdeki araç bu." dedi.

Irak ile iş birliği

Borrell, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile AB Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gayriresmi temasta bulunduğunu dile getirerek, "Kapsamlı reformlar yapıyorlar ama ekonomi ve güvenlik durumu kritik konular olarak önemlerini koruyor." yorumunu yaptı.

Sene sonundan önce Irak ile bakan düzeyinde iş birliği toplantısı yapacaklarını belirten Borrell, 10 Ekim'de yapılacak seçimlere gözlemci göndereceklerini ifade etti.

Borrell, Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Yemen ve Etiyopya'daki insani krizin de ele alındığını, Latin Amerika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini aşı bağışlarıyla desteklemek gerektiğinin konuşulduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer