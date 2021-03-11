Son dakika haber | Börek arasında uyuşturucu yakalandı
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Son dakika haber | Börek arasında uyuşturucu yakalandı

11.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:45
Son dakika haber | Börek arasında uyuşturucu yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Marmaris karayolu üzerindeki Gülağzı kontrol noktasında bir otobüste çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Marmaris karayolu üzerindeki Gülağzı kontrol noktasında bir otobüste çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Muğla il jandarma KOM şube ve Menteşe Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerinin Gülağzı mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında yolcu otobüsü durduruldu. Durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan 35 yaşındaki Tayfun Yenice çantasına narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucu poşet içerisine koyduğu böreğin arasına gizlenmiş şekilde 80 gram kubar esrar ile poşet içerisinde Bin 64 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Tayfun Yenice işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - MUĞLA

Son dakika haber | Börek arasında uyuşturucu yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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