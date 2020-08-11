Son dakika haber... Borçlusuna ateş etti, 3 kişiyi vurdu
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Son dakika haber... Borçlusuna ateş etti, 3 kişiyi vurdu

Son dakika haberine göre İZMİT'te, Ali Ü. sanayi sitesinde kendisine borcu olan kişiyi görünce tabancasını çıkararak ateşledi.

Son dakika haber... Borçlusuna ateş etti, 3 kişiyi vurdu
11.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:04

İZMİT'te, Ali Ü. sanayi sitesinde kendisine borcu olan kişiyi görünce tabancasını çıkararak ateşledi. Ali Ü., kendisine borcu olan kişi ile 2 kişiyi vurdu. Yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılırken, Ali Ü. gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, İzmit Sanayi Sitesi'nde 11'inci Cadde'de meydana geldi. Eskiden galericilik yapan Ali Ü. sanayi sitesinde iddiaya göre kendisine borcu olan kişiyi gördü. Ali Ü. tabancasını çıkartarak ateşlerken, borcu olan kişi kaçmaya başladı. Ali Ü.'nün tabancasını ardı ardına ateşlemesi sonucu kurşunlar aralarında alacaklısının da bulunduğu 3 kişiye isabet etti. A.K.Y., M.M. ve A.D. yaralanırken, tabancasını yere atan Ali Ü. kaçtı. 

'O DAHA KÖTÜ, ONA BAKIN'Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ile panikleyerek baygınlık geçiren 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmit'te bulunan hastanelere kaldırıldı. Bacağından vurulan, yere oturarak sırtını yere dayayan kişi, sağlık ekiplerince yaralanan diğer kişiyi göstererek, "O daha kötü" diyerek yaralanan kişiye müdahale edilmesi için yönlendirdi.

Olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan Ali Ü. ise sanayi sitesinde görevli güvenlik görevlileri ve esnaf tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis, Ali Ü.'yü gözaltına aldı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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