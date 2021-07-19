Son dakika haber | Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti
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Son dakika haber | Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti

Son dakika haber | Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de Hakan K. (35), borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşi Fatma K'yı (34) darbetti.

KAYSERİ'de Hakan K. (35), borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşi Fatma K'yı (34) darbetti. 3 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altın alınırken, eşi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 247'nci sokaktaki 14 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan K. borç meselesi nedeniyle eşi Fatma K. ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan K., 3 çocuğunun annesi Fatma K.'yı yumrukla darbetti. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri darp nedeniyle yaralanan kadını Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eşini darbeden Hakan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Son dakika haber | Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti
Son dakika haber | Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti
Son dakika haber | Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti
Son dakika haber | Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti
Son dakika haber | Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti
Son dakika haber | Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti
Son dakika haber | Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti
Son dakika haber | Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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