Son dakika haber... Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
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Son dakika haber... Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Son dakika haber... Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 17,69 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 17,69 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri kent genelinde yaptığı asayiş uygulaması yaptı. Ekipler durumundan şüphelendikleri K.D. (21) isimli şahsı durdurarak üzerinde arama yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında 9 adet satışa hazır olarak paketlenmiş toplam 17,69 gram bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından K.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçlaması ile gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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