Son dakika haber: Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist, Hatay'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu, PKK'nın bir eyleminin engellendiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Metropol illerden birinde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist, Hatay'da gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ankara'da şehit aileleriyle buluşmasında "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik" açıklamasında bulundu. Soylu'nun duyurduğu operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye yasa dışı yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda, güvenlik güçleri ve örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada Suriye uyruklu E.K. yaralı, M.K. ise sağ olarak yakalandı. Şüphelilerin metropol illerden birinde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Bölgede operasyonlar devam sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN