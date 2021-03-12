Son dakika haber | Bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG terörist yakalandı

Son dakika haberlerine göre Bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG terörist yakalandı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa Suruç ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG'li terörist yamalandı.