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Son dakika haber... Bomba gibi patlayan trafo paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Bomba gibi patlayan trafo paniğe neden oldu Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı.

ŞANLIURFA (İHA) - Bomba gibi patlayan trafo paniğe neden oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı yüklenme sonrası mahalleye elektrik iletimi yapılan trafoda patlama yaşandı. Trafo yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bir süre elektriksiz kalan mahalleli, arızanın giderilmesiyle yeniden enerjiye kavuştu. Yaşanan patlamalar ve mahalle sakinlerinin korku dolu anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika haber... Bomba gibi patlayan trafo paniğe neden oldu

Son dakika haber... Bomba gibi patlayan trafo paniğe neden oldu

Son dakika haber... Bomba gibi patlayan trafo paniğe neden oldu

Son dakika haber... Bomba gibi patlayan trafo paniğe neden oldu

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Son Dakika Haberleri

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