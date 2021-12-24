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Son dakika haber | Bolvadin'de firari şahsı polis yakaladı

Son dakika haber | Bolvadin'de firari şahsı polis yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde denetimli serbestlik hükümlerine uymayarak firar eden bir şahıs polisin takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde denetimli serbestlik hükümlerine uymayarak firar eden bir şahıs polisin takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin'de denetimli serbestlik hükümlerine uymadığı için firari duruma düşen O.G., isimli şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şahıs çalışmaların ardından ilçede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.G., ardından ceza evine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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