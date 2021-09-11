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Son dakika haber... Boluspor, 14 yeni oyuncuyla transfer dönemini kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber... Boluspor, 14 yeni oyuncuyla transfer dönemini kapattı

Son dakika spor haberine göre TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, kadrosuna kattığı 14 yeni oyuncuyla transfer dönemini kapatırken, 5'i kiralık 29 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, kadrosuna kattığı 14 yeni oyuncuyla transfer dönemini kapatırken, 5'i kiralık 29 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig takımı Boluspor, 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemini kadrosuna kattığı 4'ü yabancı 14 yeni oyuncuyla kapattı. Yeni sezona puansız başlayan ve çıktığı 2 maçtan da mağlup ayrılan Boluspor, Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde kadrosuna kattığı yeni futbolcularla sezonu üst sıralarda tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sezona deplasmanda başlayan ve ilk maçında Balıkesirspor'a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, BAY geçtikleri ikinci haftanın ardından Tuzlaspor'dan da 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Evinde ilk maçına TFF1. Lig'in 4. haftasında Kocaelispor'la çıkacak olan Boluspor, sezonun ilk 3 puanını almak için mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon forma giyen 24 oyuncusuyla çeşitli sebeplerden dolayı yollarını ayırdı. Yeni sezona yeni bir takımla başlayan Boluspor, 5 futbolcusunu da kiralık olarak gönderdi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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