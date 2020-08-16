Son dakika haber... Bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bölücü terör örgüt mensubu 5 terörist bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA