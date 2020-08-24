Son dakika haber | Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi

Son dakika gündem haberi... Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

24.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:06

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Ümit, Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen protokol buluşmaları kapsamında, gazetecilerle bir araya geldi.

Kovid-19 ile mücadelede son durum hakkında değerlendirmede bulunan Ümit, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünya genelindeki güçlü ülkelerin, pandemi döneminde hem paniklediğini hem de ciddi darbeler aldığını dile getiren Ümit, "Biz ülke olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulan Bilim Kurulu, valiliklerin ciddiyeti ve vatandaşlarımızın konuya ciddi şekilde yaklaşmaları neticesinde güzel bir çalışma örneği gösterdik. İlimizde mart ayından itibaren Valilik öncülüğünde mücadele başlatıldı." diye konuştu.

Ümit, haziran ayının başında normalleşme sürecine girildiğini anımsatarak, "1 Haziran'a kadar Bolu olarak biz çok iyi geldik. İlimizde pozitif vaka oranı temmuzda yüzde 20'lere kadar yükseldi. Ağustos ayında yüzde 18'e çekildi. Haziran ayının öncesine göre önemli bir artış olduğunu hep beraber yaşadık, gördük." ifadelerini kullandı.

Hastanelerde yatan Kovid-19 hastaları hakkında da bilgi veren Ümit, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 140 hastamız hastanede yatıyor. Bunların 90'ı pozitif vaka, 50'si ise şüpheli durumda. Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Bunun için İl Hıfzıssıhha Meclisimiz birtakım tedbirleri yeniden belirledi. Bunlar toplu etkinliklere yönelik aldığımız tedbirler. Bundan sonra denetimler çok daha detaylı olacak. Mesela 2-3 gün önce hastanede yatan hasta sayısı 155 iken bugün 140. İnşallah süreç içerisinde hızla bunu düşürmeyi hedefliyoruz.

Virüs nedeniyle Bolu'da ölüm sayısı 33'e ulaştı. 4 yoğun bakımda bulunan ve 16 entübe hastamız var. 1619 kişi ise evlerinde kontrol altında tutuluyor. Evlerinde kontrol altında tutulan vatandaşlarımızdan yüksek şüphe taşıyanlar olduğu gibi pozitiften negatife dönenler de var."

Ümit, pandemiyle mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi ve Mahalle Denetim ekipleri bünyesinde özel ekipler kurduklarını belirterek, tüm tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber | Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada 3. Sayfa
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Dünya
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum 3. Sayfa
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı Ekonomi
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Son Dakika: Meclis komisyonundan hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan eski HDP'li Tuma Çelik için 'dokunulmazlığı kalksın' kararı
Son Dakika: Meclis komisyonundan hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan eski HDP'li Tuma Çelik için "dokunulmazlığı kalksın" kararı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Sel felaketinde dere yatağına düşen inek böyle kurtarıldı
Sel felaketinde dere yatağına düşen inek böyle kurtarıldı
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Amber Heard Cüneyt Arkın Sertab Erener
Spor Fuat Çapa Jose Sosa Sinan Gümüş Eddie Newton Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel İzmir Adana Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 15:06:51. #1.14#
title