Son dakika haber... BOLU POLİSTEN İZOLASYON ALTINDAKİ BERKAY'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ(((

"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para istedi, kim dost kim düşman görmüş oldu

Gelen son dakika haberine göre BOLU'da, polis ekipleri, koronavirüs nedeniyle ailesiyle birlikte ev izolasyonunda bulunan Berkay Cançelik'in doğum gününü kutladı.

BOLU'da, polis ekipleri, koronavirüs nedeniyle ailesiyle birlikte ev izolasyonunda bulunan Berkay Cançelik'in doğum gününü kutladı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle ev izolasyonunda bulunan ailenin evde olup olmadığını denetlemek için Alpağutbey Mahallesi'ndeki eve gitti. Polisler, 10 yaşındaki Berkay Cançelik'in doğum gününü de unutmadı. Polisler, aldıkları pasta ile Berkay'a doğum günü sürprizi yaptı. Polislerin sürprizi karşısında sevinç yaşayan Berkay, pastadaki mumları üfledi. Berkay doğum gününü kutlayan polislere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı