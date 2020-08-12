Son dakika haber! BOLU Lüks cipi ile TIR'a çarptı, yaralanan kadın sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika gündem haberi: Lüks cipi ile TIR'a çarptı, yaralanan kadın sürücüyü itfaiye kurtardıBOLU Dağı Tüneli'nde kadın sürücünün kullandığı lüks cip, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.
12.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:05
Lüks cipi ile TIR'a çarptı, yaralanan kadın sürücüyü itfaiye kurtardı
BOLU Dağı Tüneli'nde kadın sürücünün kullandığı lüks cip, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Araçta sıkışan Aslı Dalkıran, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)-
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Kaynak: DHA