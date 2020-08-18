Son dakika haber | Bolu'daki kazalar KGYS kameralarında
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Son dakika haber | Bolu'daki kazalar KGYS kameralarında

Son dakika gelişmesine göre Bolu'daki kazalar KGYS kameralarındaBOLU'da, Temmuz ayında meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

18.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:00

Bolu'daki kazalar KGYS kameralarında

BOLU'da, Temmuz ayında meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan KGYS kameralarına Temmuz ayında farklı tarihlerde meydana gelen 3 farklı trafik kazası yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi.

Görüntülerde, kent merkezinde kavşaktan dönen bir minibüse arkadan çarpan otomobilin yoldan çıkarak yol kenarındaki tabelalara çarparak durması görüldü. Diğer kaza görüntüsünde ise kontrollü geçişin yapıldığı dört yoldan durmadan geçmeye çalışan iki otomobilin çarpışma anı kameralara yansıdı. Bir diğer kaza görüntüsünde ise trafik ışıklarında kırmızı yanınca ani fren yaparak duran araca arkadan gelen TIR'ın çarpması da kaydedildi.

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Son dakika haber | Bolu'daki kazalar KGYS kameralarında

Kaynak: DHA

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