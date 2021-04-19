Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e yükseldi
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Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e ulaştı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e ulaştı.

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen barajdaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajdaki su seviyesi, yoğun yağış alan bölgede kar sularının eriyerek Mudurnu, Abant ve Bolu Dağı'ndan gelen akarsularla birleşmesiyle barajdaki su miktarı 18,5 milyon metreküpe ulaşırken, doluluk oranı ise yüzde 85'e çıktı.

Barajdaki yüzde 100 doluluk oranına yaklaşık iki hafta içerisinde ulaşılması bekleniyor.

Barajdaki mevcut suyla kentin içme suyu problemi yaşamayacağı, bundan sonra tutulan suyun tarımsal sulamada kullanılacağı belirtildi.

Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, 13 Nisan'da yüzde 75 olarak ölçülmüştü.

Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e yükseldi
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e yükseldi
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e yükseldi
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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